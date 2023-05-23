Федеральное агентство новостей №1

7 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Из деревни
    А этот " домовёнок Карин " хоть представляет себе предмет темы ?В США призвали др...
  • Evgenija Palette
    Хоть с какого-нибудь пристроиться... Сам, что ль защищать хохлов пойдешь, Макруша?Франция заявила о...
  • Влад Владимиров
    Все абсолютно игрища этих пиндосов всегда же выходят им же, как говорят, боком. Их адекватность всегда была же под в...«F-16 не будут ре...

Мишустин указал на важность для технологической безопасности развития нефтехимии

Мишустин указал на важность для технологической безопасности развития нефтехимии

Развитие нефтехимической отрасли важно для обеспечения технологической безопасности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Китай.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх