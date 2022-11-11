Две воспитательницы детских садов Уссурийска победили в конкурсе "Педагогический дебют"

Итоги творческого конкурса "Педагогический дебют — 2022" подвели в Приморском крае. Победителей поздравила заместитель председателя правительства — министр образования региона Эльвира Шамонова.
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