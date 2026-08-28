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Юная звезда "Моей прекрасной няни" выходит замуж за британского миллиардера. Фото

Юная звезда "Моей прекрасной няни" выходит замуж за британского миллиардера. Фото

Ирина Андреева, знакомая зрителям по роли Ксении Шаталиной в сериале "Моя прекрасная няня", выходит замуж.

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