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Петербургский дневник

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ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 56 снарядов Военнослужащие украинской армии 26 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, было выпущено 56 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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