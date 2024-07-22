Ион Мамалига: "Человек, который приехал в Молдову и застрелил иностранца-рецидивиста,  сделал этот показательно"

Убитый 10 июля этого года в Кишиневе рецидивист-иностранец, лидер одной из преступных группировок, 41-летний гражданин Турции Иззет Эрен, находившийся в международном розыске, смог попасть в Молдову, скорее всего, благодаря финансовой составляющей и коррупционности некоторых лиц.