Рогов прокомментировал смену командующего группировкой «Донецк» ВСУ

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Смена командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк» является символичной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.