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Рогов прокомментировал смену командующего группировкой «Донецк» ВСУ

Рогов прокомментировал смену командующего группировкой «Донецк» ВСУ

Смена командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк» является символичной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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