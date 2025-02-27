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Редкие, но полезные пики в фэнтези РПЛ. Кого брать на весну?

Редкие, но полезные пики в фэнтези РПЛ. Кого брать на весну?

Дедлайн – 19:00 в пятницу. РПЛ возвращается! Как же долго хотелось произнести эти слова! Вместе с футболом возвращается и фэнтези-турнир: время вспомнить, кто разрывал лигу в декабре, и понять, за счет кого можно сразу подниматься.

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