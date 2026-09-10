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Четырёхкратная чемпионка России по тяжёлой атлетике выходит замуж

Четырёхкратная чемпионка России по тяжёлой атлетике выходит замуж

Российской тяжелоатлетке Кристине Новицкой сделали предложение руки и сердца прямо после победы на чемпионате России .

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