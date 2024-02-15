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Шесть городских школ Орла лишены групп продлённого дня из-за своей переполненности

Шесть городских школ Орла лишены групп продлённого дня из-за своей переполненности

Во вторник, 13 февраля, состоялось очередное заседание профильного комитета Орловского облсовета. Один из вопросов в повестке дня касался организации групп продлённого дня в общеобразовательных организациях Орла.

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