Лавров подтвердил выполнение Россией обязательств по нефти и зерну

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России выполнить все обязательства по экспорту нефти и зерна, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом.
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