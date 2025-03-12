Юрист назвал категорию водителей, которым нужно заменить права в 2025 году

Замена водительских удостоверений в 2025 году потребуется гражданам, у которых срок действия этих документов истекал в 2022 году, рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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