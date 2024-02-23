Крупнейший за последние семь лет солнечный взрыв может дойти до Петербурга

За последние сутки ученые зафиксировали три сильнейших солнечных вспышки. Взрывы произошли вблизи линии Солнце-Земля, что увеличивает вероятность серьезных последствий для нашей планеты, особенно в северном полушарии.
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