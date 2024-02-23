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Крупнейший за последние семь лет солнечный взрыв может дойти до Петербурга

Крупнейший за последние семь лет солнечный взрыв может дойти до Петербурга

За последние сутки ученые зафиксировали три сильнейших солнечных вспышки. Взрывы произошли вблизи линии Солнце-Земля, что увеличивает вероятность серьезных последствий для нашей планеты, особенно в северном полушарии.

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