Министр спорта Матыцин: решение по ОИ-2024 примем после финальных критериев МОК

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что решение по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже будет принято после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) выставит окончательные условия.
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