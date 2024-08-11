Центробанк озвучил условия повышения ключевой ставки выше 20 процентов

Ключевую ставку могут снова поднять, если регулятор не зафиксирует замедления инфляции в России. Условия для повышения ключевой ставки свыше 20% годовых озвучил зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии