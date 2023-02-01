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У Месси 44 (26+18) очка в 33 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил «Монпелье» в 21-м туре Лиги 1. На 72-й минуте форвард в штрафной площади соперника вышел один на один с вратарем после паса хавбека Фабиана Руиса и отправил мяч в сетку.

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