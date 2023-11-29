"Бывает же такое": в Новосибирске у Toyota отлетел капот на Ипподромской

Капот оторвался от седана и приземлился на дорогу, а мог попасть по другим машинам.В Новосибирске засняли на видео, как у разогнавшегося автомобиля Toyota оторвался капот во время поездки по улице Ипподромской.
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