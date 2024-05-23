Путин в Минске обсудит вторую фазу «ядерных учений»

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом и на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что целью его визита является обсуждение «второй фазы ядерных учений», – сообщили в Кремле.
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