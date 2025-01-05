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Метапневмовирус в Казахстане: пояснения от Минздрава

Метапневмовирус в Казахстане: пояснения от Минздрава

Метапневмовирус относится к острым респираторным вирусным инфекциям.  Как сообщили в Минздраве РК, метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах  на протяжении десятков лет.

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