Метапневмовирус в Казахстане: пояснения от Минздрава

Метапневмовирус относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Как сообщили в Минздраве РК, метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.
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