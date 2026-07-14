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Царьград

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В Новосибирске продолжает расти провал, оставивший без воды левый берег

В Новосибирске продолжает расти провал, оставивший без воды левый берег

По словам местных жителей, в яму уже упало дерево и кусок асфальта, а также продолжает стекать вода.В новосибирском микрорайоне Горский растёт провал грунта, образовавшийся после ночного выхода воды на поверхность.

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