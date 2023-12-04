Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рецепт блинчиков с хитрой тройной начинкой. Они самые обычные только с виду, а разлетаются за секунды

Рецепт блинчиков с хитрой тройной начинкой. Они самые обычные только с виду, а разлетаются за секунды

Фаршированные блины можно подавать и к праздничному столу, если подобрать правильную начинку. Обычная мясная очевидно не подойдет, но стоит добавить фаршу еще два ингредиента и блины сразу приобретут новый оттенок вкуса.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Слишком много сахара, во первых будут гореть, а во вторых слишком сладкие для мясной начинки
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