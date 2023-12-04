Рецепт блинчиков с хитрой тройной начинкой. Они самые обычные только с виду, а разлетаются за секунды

Фаршированные блины можно подавать и к праздничному столу, если подобрать правильную начинку. Обычная мясная очевидно не подойдет, но стоит добавить фаршу еще два ингредиента и блины сразу приобретут новый оттенок вкуса.
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