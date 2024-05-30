Добротный мотор, надежная АКП, 4х4, хорошее оснащение – «царь-кроссовер» за 2 млн

Взяв за точку отсчета восьмилетний Toyota RAV4, цена которого в любом оснащении никак не опустится ниже 2-3 млн рублей, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предлагает поразмышлять на тему, а чем довольно переоцененный «рафик» можно заменить? Если не лежит душа к новым кроссоверам из Китая, есть смысл взглянуть на подержанные иномарки размером больше и/или классом выше, чем RAV4.
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