Добротный мотор, надежная АКП, 4х4, хорошее оснащение – «царь-кроссовер» за 2 млн

Взяв за точку отсчета восьмилетний Toyota RAV4, цена которого в любом оснащении никак не опустится ниже 2-3 млн рублей, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предлагает поразмышлять на тему, а чем довольно переоцененный «рафик» можно заменить? Если не лежит душа к новым кроссоверам из Китая, есть смысл взглянуть на подержанные иномарки размером больше и/или классом выше, чем RAV4.