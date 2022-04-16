Ракетний крейсер «Москва» Пентагон: російський крейсер «Москва» був потоплений двома українськими ракетами Джерело в міністерстві оборони США повідомив, що ЗСУ потопили флагманський корабель Чорноморського флоту Росії ракетами Військове командування США вважає, що затонулий ракетний крейсер «Москва », Флагманський корабель Чорноморського флоту РФ, був уражений двома українськими ракетами, заявив у п'ятницю високопоставлений представник Міністерства оборони […] Сообщение Пентагон: російський крейсер “Москва” був потоплений двома українськими ракетами появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.