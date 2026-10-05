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Второй подбородок: когда массаж и похудение бессильны — и что делать на самом деле

Вы пробовали все: массаж, специальные упражнения, кремы и даже липосакцию — но второй подбородок упрямо остаётся на месте? Оказывается, проблема может быть гораздо глубже, чем кажется.

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