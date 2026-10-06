Член ОП Аничкин: система охраны школ нуждается в радикальном пересмотре

Российские школы сегодня вынуждены выбирать для организации охраны предприятия с минимальными ценами, так как в большинстве учреждений даже нет отдельной статьи расходов для этих целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анна Семенович мо...
- ЮЗ Умеров: на перего...
- Замглавы Пентагон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым