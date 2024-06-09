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VIP-охотники или просто живодёры? На Камчатке не спешат искать убийц медведя, привязанного к вертолёту

VIP-охотники или просто живодёры? На Камчатке не спешат искать убийц медведя, привязанного к вертолёту

Очевидцами совершенно дикого случая, произошедшего на Камчатке, стали иностранные туристы. В биозаказнике "Река Удочка", где под защитой государства обитают кречеты, орланы, бобры, медведи, они засняли пролёт вертолёта, к брюху которого была прикреплена тросом туша убитого медведя.

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