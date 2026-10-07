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Царьград

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Директор уфимской фирмы похитил 8 млн рублей при ремонте больницы

Директор уфимской фирмы похитил 8 млн рублей при ремонте больницы

В Озерске перед судом предстанет 42-летний директор уфимского ООО «ВентСервис», которого обвиняют в хищении 8 млн рублей при ремонте клинической больницы №71 ФМБА.

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