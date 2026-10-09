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Состоялась пятая лекция проекта Росводресурсов «Акватория знаний»

Состоялась пятая лекция проекта Росводресурсов «Акватория знаний»

В рамках спецпроекта «Акватория знаний», реализуемого Росводресурсами совместно с медиагруппой «Комсомольская правда», состоялась лекция Вадима Петрова — заместителя директора Единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология».

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