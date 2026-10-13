Россиянам объяснили, как больничный влияет на пенсионный коэффициент

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев рассказал агентству ТАСС, как больничные и другие виды временной нетрудоспособности влияют на страховой стаж и будущую пенсию.