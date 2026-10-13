Россиянам объяснили, как больничный влияет на пенсионный коэффициент

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев рассказал агентству ТАСС, как больничные и другие виды временной нетрудоспособности влияют на страховой стаж и будущую пенсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым