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Нижегородская правда

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Россиянам объяснили, как больничный влияет на пенсионный коэффициент

Россиянам объяснили, как больничный влияет на пенсионный коэффициент

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев рассказал агентству ТАСС, как больничные и другие виды временной нетрудоспособности влияют на страховой стаж и будущую пенсию.

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