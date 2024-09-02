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Решение проблемы низких пенсий в России найдено: Хватит относиться к рублю, как к фантику

Решение проблемы низких пенсий в России найдено: Хватит относиться к рублю, как к фантику

Решение проблемы низких пенсий в России найдено. Одну из мер, которую давно пора реализовать, предложил Юрий Пронько: хватит относиться к рублю, как к фантику.

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