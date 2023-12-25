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  • Jurij Najdenov
    И , фсё?..🤥История жизни Яко...
  • Алекс Сэм
    Что за ... такая ? Обещают много фоток- по факту всегда одна ну максимум две.Потрясающе красив...
  • Александр Пелимский
    Фу... Здесь ничего нет, просто посылают.Однажды в… России...

Почему мы так часто проверяем лайки, или 10 примеров управления человеческим разумом

Почему мы так часто проверяем лайки, или 10 примеров управления человеческим разумом

А вы относитесь к тому типу людей, которые каждые 10 минут смотрят, что же новенького произошло в социальных сетях, «а вдруг кто-то фоточку лайкнул или выложил новый пост»? Если нет, вам очень повезло! Значит, ваш мозг еще справляется с давлением рынка.

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