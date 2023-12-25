Почему мы так часто проверяем лайки, или 10 примеров управления человеческим разумом

А вы относитесь к тому типу людей, которые каждые 10 минут смотрят, что же новенького произошло в социальных сетях, «а вдруг кто-то фоточку лайкнул или выложил новый пост»? Если нет, вам очень повезло! Значит, ваш мозг еще справляется с давлением рынка.