Электрокар «Атом» получит цифровую зарядную экосистему

Отечественный электромобиль «Атом» получит собственную цифровую экосистему для управления зарядкой. Об этом говорится в сообщении компании — разработчика электрокара АО «Кама», которое поступило «Известиям» 17 июня.
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