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Осень начнется уже в августе: синоптики назвали сроки для Приморья

Осень начнется уже в августе: синоптики назвали сроки для Приморья

В Приморье уже в августе могут появиться первые признаки осени. По предварительным прогнозам синоптиков, последняя декада месяца окажется заметно прохладнее середины лета, а ночные температуры в ряде районов приблизятся к осенним значениям, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прогностические модели.

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