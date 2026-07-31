Осень начнется уже в августе: синоптики назвали сроки для Приморья

В Приморье уже в августе могут появиться первые признаки осени. По предварительным прогнозам синоптиков, последняя декада месяца окажется заметно прохладнее середины лета, а ночные температуры в ряде районов приблизятся к осенним значениям, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прогностические модели.