В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов прогремел взрыв, пострадавших нет

АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. На территории сгоревшего в августе текущего года в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) склада инженерных боеприпасов в воскресенье взорвался неустановленный предмет, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.