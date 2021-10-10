В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов прогремел взрыв, пострадавших нет

АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. На территории сгоревшего в августе текущего года в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) склада инженерных боеприпасов в воскресенье взорвался неустановленный предмет, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии