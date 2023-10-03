Командир батальона "Вега" Андрей Панфёров планирует вернуться в зону СВО

Комбат, будучи действующим офицером, готов выполнять поставленные перед ним боевые задачи.Командир добровольческого батальона "Вега", вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров поделился планами вернуться в зону проведения специальной военной операции.
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