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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские задержали женщину, похитившую более 100 тыс. рублей у пенсионера

В Оренбургской области полицейские задержали женщину, похитившую более 100 тыс. рублей у пенсионера

В отдел полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское» обратился 64-летний житель Оренбурга с заявлением о хищении из квартиры денежных средств в размере 102 000 рублей.

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