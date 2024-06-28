В Ярославле бизнес-омбудсмен Андрей Осипов рассказал коллегам о практике приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным в отношении розничной продажи алкогольной продукции.
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