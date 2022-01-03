Происшествия

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В Хабаровском крае Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников детского дома с зимними праздниками

Сотрудники ОМВД России по Верхнебуреинскому району посетили подшефный детский дом № 17 п. Новый Ургал, чтобы поздравить воспитанников с Новым годом и Рождеством.

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