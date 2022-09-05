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Названа дата обнародования доклада МАГАТЭ о посещении ЗАЭС

Названа дата обнародования доклада МАГАТЭ о посещении ЗАЭС

Автор: Валерия Трофимова Фото: ecogradmoscow.ru 5 сентября 2022, 10:27 — Общественная служба новостей — ОСН Специалисты миссии МАГАТЭ намерены обнародовать свои заключения по итогам посещения Запорожской атомной электростанции во вторник 6 сентября.

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