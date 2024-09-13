Сергей Кириенко рассказал медиатехнологам об информационной войне Запада с Россией

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко провел встречу с выпускниками федеральной образовательной программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа».
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