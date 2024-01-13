Новый глава МИД Сежурне: Франция поддержит Украину в долгосрочной перспективе

Париж поддержит украинскую сторону в долгосрочной перспективе. С соответствующим заявлением выступил новый руководитель французского министерства иностранных дел Стефан Сежурне, который приехал с визитом в бывшую советскую республику.
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