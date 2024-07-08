Завершены испытания двигателя РД-191М для тяжелой ракеты «Ангара»

Испытания двигателя РД-191М, предназначенного для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур», завершены специалистами НПО «Энергомаш» сообщает 8 июля пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
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