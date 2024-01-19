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В России до конца года создадут биометрическую систему учета въезжающих иностранцев

В России до конца года создадут биометрическую систему учета въезжающих иностранцев

Биометрию иностранцы смогут сдавать через специальное приложение, что позволит обеспечить достоверное подтверждение личности.

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Комментарии
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Зоя Копань
Господи, как надоели все эти сказки, об этом говорят уже третий год, а воз и ныне там! А на мнение диаспор об биометрии в нашей стране, мне глубоко наплевать! А самое главное что убивает мозг наповал так это диаспоры в каждом нашем большом городе и в областях и краях, не жирно ли, хотя может я и ошибаюсь, надо пожалеть наших &quot;малоимущих&quot; чиновников неплохая кормушка и для них и для правоохранительных органов!
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18 час.
Зоя Копань
Надо срочно сделать как в Израиле!
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18 час.
АП
Алекс Поручик
Надо без всякой биометрии выслать их всех на хрен!
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17 мин.

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