В России до конца года создадут биометрическую систему учета въезжающих иностранцев

Зоя Копань

Господи, как надоели все эти сказки, об этом говорят уже третий год, а воз и ныне там! А на мнение диаспор об биометрии в нашей стране, мне глубоко наплевать! А самое главное что убивает мозг наповал так это диаспоры в каждом нашем большом городе и в областях и краях, не жирно ли, хотя может я и ошибаюсь, надо пожалеть наших "малоимущих" чиновников неплохая кормушка и для них и для правоохранительных органов!