Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр чибисов
    Макрон петушара заднеприводный.щас мода на петухов заднеприводныхНеугомонный прези...
  • александр чибисов
    Я бы и пить вино не стал зная что макрон давил этот виноград .и вообще нам тоже санкции надо вводить на все из Франци...Неугомонный прези...
  • Алексей Тан
    Ты иудее-коммуняка... (а може и троцкист)... лучше будет, если расскажешь... с какой целью Вы в начале 20-ого века, с...Дугин возглавил н...

The Sun: «Буданов, бабахни по Крымскому мосту огромной бомбой»

The Sun: «Буданов, бабахни по Крымскому мосту огромной бомбой»

Британская пресса сходит с ума от желания нанести России огромный ущерб Лондонская желтая газета The Sun опубликовала хайпожорский «анализ», как именно Украина может разрушить Крымский мост.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЖ
Ванька Жуков
Неужели у нас закончились аналогичные фантасты по поводу внезападных напастей и рукотворных бедствий? Искусственные интеллект явно простаивает без пользы обратного шантажа. Они больше сами себя пугают фильмами &quot;На следующий день&quot; и подобными. Или наши СМИ,  которые еще проникают в мозг Запада, напрочь отрицают подобную фантастику, мол, &quot;это не наш метод“? Но ведь это так просто и дешево-шугнуть болванов!
Ответить
21 час.
Алексей Тан
Кто мы то!??... грязная помесь инородная что ли??... ну и долбаните, тем более вы там всех своих хорошо знаете... Заколебали уже все инородцы-провокаторы.
Ответить
21 час.
S
Sobering
Не обращайте внимания на борзописцев. Написать можно всё да и ляпнуть можно что угодно.  А вот делёжка Европы между Лондоном и Россией происходит.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх