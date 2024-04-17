Британская пресса сходит с ума от желания нанести России огромный ущерб Лондонская желтая газета The Sun опубликовала хайпожорский «анализ», как именно Украина может разрушить Крымский мост.
The Sun: «Буданов, бабахни по Крымскому мосту огромной бомбой»
Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Неужели у нас закончились аналогичные фантасты по поводу внезападных напастей и рукотворных бедствий? Искусственные интеллект явно простаивает без пользы обратного шантажа. Они больше сами себя пугают фильмами "На следующий день" и подобными. Или наши СМИ, которые еще проникают в мозг Запада, напрочь отрицают подобную фантастику, мол, "это не наш метод“? Но ведь это так просто и дешево-шугнуть болванов!
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21 час.
Алексей Тан
Кто мы то!??... грязная помесь инородная что ли??... ну и долбаните, тем более вы там всех своих хорошо знаете... Заколебали уже все инородцы-провокаторы.
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21 час.
S
Sobering
Не обращайте внимания на борзописцев. Написать можно всё да и ляпнуть можно что угодно. А вот делёжка Европы между Лондоном и Россией происходит.
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20 час.
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