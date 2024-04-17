The Sun: «Буданов, бабахни по Крымскому мосту огромной бомбой»

ВЖ Ванька Жуков Неужели у нас закончились аналогичные фантасты по поводу внезападных напастей и рукотворных бедствий? Искусственные интеллект явно простаивает без пользы обратного шантажа. Они больше сами себя пугают фильмами "На следующий день" и подобными. Или наши СМИ, которые еще проникают в мозг Запада, напрочь отрицают подобную фантастику, мол, "это не наш метод“? Но ведь это так просто и дешево-шугнуть болванов!

Алексей Тан Кто мы то!??... грязная помесь инородная что ли??... ну и долбаните, тем более вы там всех своих хорошо знаете... Заколебали уже все инородцы-провокаторы.