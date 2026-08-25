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За рулем

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Tenet T7 — теперь с фаркопом

Tenet T7 — теперь с фаркопом

Российская прокси-марка Tenet оформила официальный сертификат на фаркоп для кроссовера Tenet T7. Уточняется, что тягово-сцепными устройствами (ТСУ) могут оснащаться автомобили, произведенные с начала августа 2026 года.

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