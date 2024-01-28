Спикер Константинов: После распада СССР, Крым стал украинским совершенно незаконно

Глава крымского парламента Владимир Константинов пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что нахождение Крымского полуострова в составе независимой Украины, необходимо признать нелегитимным и юридически ничтожным.
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