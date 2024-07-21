Вэнс назвал Байдена худшим президентом США

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс назвал действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом за свою жизнь, также нелестно отозвавшись о вице-президенте Камале Харрис.
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