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Курские новости

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Мэр Курска поставил задачи на неделю и анонсировал мероприятия 1 сентября

Мэр Курска поставил задачи на неделю и анонсировал мероприятия 1 сентября

Минимальная площадь зала обслуживания в заведениях общественного питания, торгующих алкоголем, увеличена с 30 до 50 квадратных метров.

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