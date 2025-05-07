За два дня Пулково как запасной аэропорт принял 74 самолета. В Пулково открылась мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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За два дня Пулково как запасной аэропорт принял 74 самолета. В Пулково открылась мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.