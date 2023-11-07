Россиянам дали советы по предотвращению засоров труб

Чаще всего засоры в трубах возникают из-за попадания в них влажных салфеток. По словам Александра Шестопалова, мастера «Росводоканал Тюмень», влажные салфетки провоцируют засоры, так как производятся из синтетических нетканых материалов, не растворяющихся в воде, и отличаются эластичной тянущейся структурой.
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