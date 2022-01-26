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Евродемократия опять штырит Украину под Коксом

Евродемократия опять штырит Украину под Коксом

Вот уверен, что вы никогда не догадаетесь, что объединяет самодостаточную в основном Ирландию, Голландию, сейчас требующую, чтобы ее называли исключительно Нидерланды, и Украину, которая давно тоже названа «демократической», но требует все и всегда.

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